Switch 2: Insider spricht über Release, Display, Speicherplatz und Abwärtskompatibilität

Von: Daniel Neubert

Seit Monaten ranken sich diverse Gerüchte und Leaks um den Switch 2 Release. Jetzt sind weitere Informationen zu den Details der Hardware in Umlauf geraten.

Hamburg – Die Nintendo Switch ist eine der erfolgreichsten Konsolen des japanischen Videospiel-Giganten. Seit der Veröffentlichung 2017 hat sich die Konsole über 129 Millionen Mal verkauft. Dass der Konzern inzwischen hinter den Kulissen an einer Nachfolger-Konsole zum Mega-Erfolg arbeitet, ist wenig überraschend. In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich jedoch die Gerüchte und Leaks um die „Nintendo Switch 2“. Jetzt wurden weitere Informationen zur Konsole bekannt.

Spielekonsole: Nintendo Switch Hersteller: Nintendo Erscheinungsjahr: März 2017 Varianten der hybriden Nintendo-Konsole: Switch (Revision 2019), OLED-Modell (2021), Switch Lite (2019) Verkaufte Exemplare: ca. 110 Millionen Einheiten

Switch 2: Neue Details zu Release und Hardware

Worum geht es? Seit einigen Monaten gibt es am laufenden Band neue Information und Leaks rund um die Nintendo Switch 2. In dem „Nate the Hate“-Podcast, in dem unter anderem der Branchen-Insider und Entwickler Dimitris Giannakis (aka. „Modern Vintage Gamer“) zu Gast war, wurden nun die neusten Leaks und Gerüchte diskutiert und eingeordnet. Dabei ging es unter anderem um das Display der Nintendo Switch 2 sowie um den Releasezeitraum der Konsole. Zwar können viele Details zur Konsole noch nicht endgültig bestätigt werden, doch im Podcast bezeichnen die Insider die neuen Informationen als „informierte Spekulation“. Insgesamt genießt der Podcast in der Branche einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert.

Ein größerer Bildschirm für die Nintendo Switch 2? Der Bildschirm der ersten Nintendo Switch hatte eine Größe von ca. 6,2 Zoll, die kleine Variante Nintendo Switch Lite hingegen nur einen Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll. Laut dem „Nate the Hate“-Podcast soll die Nintendo Switch 2 jedoch direkt mit einem 8-Zoll-Bildschirm auf den Markt kommen, was einen signifikanten Sprung darstellen würde.

Switch 2: Insider spricht über Release, Display, Speicherplatz und Abwärtskompatibilität © Nintendo | Pixabay | Nintendo Switch Up Concept von Olivier Raymond

OLED oder LCD-Displays? Eine der interessantesten Fragen ist derzeit, mit welcher Bildschirm-Technologie die Nintendo Switch 2 auf den Markt kommen wird. Nachdem Nintendo erst 2021 mit der „Nintendo Switch OLED“ ein überarbeitetes Modell der Konsole veröffentlichte, würden sich viele Spieler wieder über einen OLED-Bildschirm in der Konsole freuen. Im Gegensatz zu der günstigeren LCD-Technologie bietet OLED sichtbar bessere Schwarzwerte und eine intensivere und bessere Farbwiedergabe.

In dem Podcast gehen die beiden Experten jedoch davon aus, dass die Nintendo Switch 2 nur mit einem Standard LCD-Display auf den Markt kommen wird. Diese Prognose würde sich auch mit dem Business-Modell von Nintendo decken, da der Konzern seine Hardware durch die Verwendung günstigerer Technik immer mit Gewinn verkauft. Im Gegensatz zu Sony und Microsoft, die ihre Konsolen immer stark subventionieren müssen, setzt Nintendo seit Jahrzehnten auf diese Strategie. Es ist jedoch denkbar, dass nach dem Nintendo Switch 2 Release in der Zukunft ein neues Modell der Switch 2 auch OLED-Technologie bieten wird.

Switch 2: Lassen sich auch Spiele der alten Nintendo Switch darauf spielen?

Wird die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel? Bisher ist es noch unklar, ob die neue Konsole auch die alten Spiele der Nitendo Switch unterstützen wird. In der Vergangenheit gab es immer wieder Konsolen von Nintendo, (beispielsweise den Nintendo 3DS), die auch alte Titel abspielen konnten. Jedoch ist die Abwärtskompatibilität zu alten System immer eine technische Herausforderung und nicht für jedes System umsetzbar. Im Podcast sind sich die Experten jedoch sicher, dass Nintendo eine Lösung zum Switch 2 Release finden wird, da die Konsumenten diese Funktion inzwischen erwarten.

Welches Speicherformat wird verwendet? Nach allen bisherigen Gerüchten soll die Nintendo Switch 2 auch wieder auf physische Spiele im Speicherkartenformat setzen. Allerdings soll sich das Format der Karten ändern, laut Spekulation könnte es sich dabei um „3D-Nand“-Speicher handeln, einer neuen Flash-Speicherzellen-Technologie.

Was den internen Konsolenspeicher betrifft, so hatte die Nintendo Switch nur 32 Gigabyte Speicherplatz an Bord. Da Spiele jedoch immer größer werden, wird auch der Konsolenspeicher der Switch 2 zum Release wachsen müssen. Laut dem Insider im Podcast ist die Rede von einem Modell mit bis zu 512 Gigabyte Systemspeicher.

Switch 2: Wann erscheint die Konsole?

Wann erscheint die Nintendo Switch 2? Die Information zum Release der Nintendo Switch 2 verdichten sich. Inzwischen scheint es gesetzt, dass Nintendo die Switch 2 nicht vor März 2024 veröffentlichen wird. Viele Insider gehen davon aus, dass die neue Konsole in der zweiten Jahreshälfte in 2024 erscheinen wird.

Diese Aussage wird von den Experten auch insofern als realistisch eingeschätzt, da Nintendo die neue Konsole somit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in die Läden bringen könnte. Eine Ankündigung der Switch 2 könnte allerdings schon sehr bald stattfinden. Auch zur Leistung der Switch 2 gibt es inzwischen einige Informationen.