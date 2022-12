Die Zukunft ist jetzt: Gaming-Gigant bringt innovativen Team-Shooter – Spielehit 2023?

Von: Janik Boeck

Es steigt ein neuer Stern am Team-Shooter-Himmel auf. Synced verbindet mehrere Genres geschickt zu einem innovativen Mix. Das hat Potenzial zum Spielehit 2023.

Hamburg – Mit Freunden zockt es sich am besten. Blöd nur, wenn man sich nicht auf ein Spiel einigen kann, das man spielen will. Für 2023 könnte die Entscheidung aber sehr leicht fallen. Videospiel-Entwickler NExT Studios bringt gemeinsam mit Publisher Level Infinite einen innovativen Team-Shooter auf den Markt, der sich zum Spielehit mausern könnte. Das Beste: man kann ihn jetzt schon spielen. Das steckt in Synced.

Innovativer Shooter überzeugt in erster Testphase – Level Infinite bringt interessanten Genre-Mix

Was ist Synced? Synced ist ein Match-basierter Rogue-Lite-Looter-Shooter. In einer postapokalyptischen Welt in der nahen Zukunft ist die Erde von einer Maschinen-Pest befallen, den sogenannten Nanos. Die lassen die Toten als Maschinen wieder auferstehen. Spieler übernehmen die Rolle eines sogenannten Läufers.

Aufgabe der Läufer ist es, Nerva aufzutreiben, eine neue wertvolle Ressource, die sich zum Öl der Welt entwickelt hat. Die Spieler treten dafür in jeder Runde gegen computergesteuerte (PvE) oder menschliche Gegner (PvP) an. Im Kampf gegen menschliche Spieler gilt es zu überleben und viel Nerva zu sichern. Im PvE gilt es sich durch Gegnerhorden zu ballern und am Ende im Team einen mächtigen Boss zu erledigen.

Innovatives Shooter-Konzept – Synced hat eine Menge Potenzial für spaßige Team-Action

Synced hat enorm viel Potenzial: Jede Runde von Synced ist anders. Dafür sorgen die Helden und deren Gefährten. Spieler haben die Wahl aus sechs spielbaren Charakteren mit unterschiedlichen Stärken. Dazu gibt es vier Nano-Gefährten, die ebenfalls verschiedene Fähigkeiten haben. So ergeben sich immer neue Kombinationen und einzigartige Spielstile.

Darüber hinaus findet man in jeder Runde Fähigkeiten, mit denen sich der eigene Charakter oder der Gefährte verstärken lassen. Was man findet, ist jedoch zufällig. Das bedeutet, dass die Runden allesamt abwechslungsreich und spannend bleiben. All die Upgrades sind auch bitter nötig, denn der Schwierigkeitsgrad eines Levels erhöht sich beim Spielen, je länger man sich in der aktuellen Runde befindet.

Schließt man eine Runde ab – egal ob erfolgreich oder nicht – gibt es je nach Fortschritt Belohnungen. Diese verstärken die Spielfiguren dauerhaft. So werden kommende Durchläufe etwas einfacher.

Mit Freunden ist alles besser: Am meisten Spaß macht Synced im Team. Egal ob PvP oder PvE, Spieler können sich zu dritt zu einem Trupp zusammenschließen und gemeinsam auf Nano-Jagd gehen. Dabei kommt es sowohl vor als auch in den Matches auf perfekte Abstimmung an.

Um die Gegner-Horden zu bezwingen, ist eine Kombination von Helden und Gefährten notwendig. Andernfalls werden die Läufer schnell zu Maschinenöl verarbeitet.

Synced ist bereits spielbar – Innovativer Shooter könnte Spielehit 2023 werden

Synced lässt sich schon jetzt spielen: Wer Synced einfach mal ausprobieren oder ausgiebig testen möchte, kann sich freuen. Der spaßige Team-Looter-Shooter befindet sich in der Open Beta, der offenen Testphase. Auf der offiziellen Webseite kann man Synced herunterladen und die Beta starten. Bis zum 15. Januar 2023 haben Spieler Zeit, sich in Synced richtig auszutoben. Für den perfekten Beta-Start hat ingame.de ein kleines Video-Tutorial zusammengestellt.

Wann erscheint Synced? Wer nach dem Zocken sehnsüchtig auf den finalen Release wartet, muss sich noch etwas gedulden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Synced wird im Laufe des Jahres 2023 für den PC erscheinen. Konsolen-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sollen folgen.