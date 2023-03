Tanzverbot schwärmt von LetsHugo – Streamer reagiert gerührt

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Deutscher Streamer bricht Rekord mit 35.000 Zuschauern – Gesteht, dass er keine Freunde hat © Twitch: Trymacs/Twitch (Montage)

LetsHugo ist von Twitch nicht mehr wegzudenken. Auch Tanzverbot sieht das ähnlich und macht dem Streamer ein riesiges Kompliment.

Düdelingen, Luxemburg – LetsHugo wird von seinen Fans und Streamer-Kollegen gefeiert. Mittlerweile wirkt es fast so, als hätte ganz Twitch-Deutschland den Streamer aus Luxemburg unter die Fittiche genommen. Auch Tanzverbot verteilt dicke Komplimente an den jungen Streamer.

ingame.de berichtet über das Kompliment von Tanzverbot an LetsHugo.

Mehr zum Thema Tanzverbot gibt LetsHugo riesiges Kompliment – Schüchterner Streamer ist gerührt

LetsHugo hat es seit 2016 geschafft, sich eine stetig größer werdende Fangemeinde aufzubauen. Der Hype um den jungen Streamer ging aber nochmal durch Trymacs No-Food-Challenge im März durch die Decke.