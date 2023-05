Teamfight Tactics: Wann erscheint Set 9?

Von: Christian Böttcher

Teamfight Tactics: Wann erscheint Set 9? © Riot Games

Seit dem Release in 2019 erfreut sich Teamfight Tactics großer Beliebtheit. Im Juni erscheint bereits Set 9. Nun gab Riot Games das Veröffentlichungsdatum preis.

Los Angeles, USA – Riot Games lässt die Katze aus dem Sack. Teamfight Tactics bekommt schon im Juni 2023 neue Inhalte. Set 9 unter dem Titel Runeterra – Erneuerung macht einiges anders und gilt schon jetzt als deutlich anfängerfreundlicher als die vergangenen Inhaltsupdates. Im Rahmen der weltweiten Ankündigung am 30. Mai enthüllte Entwickler Riot Games auch das Veröffentlichungsdatum.

Ingame.de verrät, wann TFT Set 9 seinen Release feiert.

Wie Riot Games in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, geht es in Runeterra – Erneuerung darum, dass Spieler sich von Anfang an auf ihren bevorzugten Spielstil konzentrieren können. Die Partien beginnen mit einer neuen Phase vor den eigentlichen Lobbys, in denen sich die Spieler über das neue Legendensystem für einen Spielstil entscheiden können.