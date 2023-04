Teures Update – Neueste Grafikkarten für Cyberpunk 2077 nötig

Von: Joost Rademacher

Teilen

Teures Update – Neueste Grafikkarten für Cyberpunk 2077 nötig © CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 sieht 2023 durch den Raytracing-Overdrive in Update 1.62 so gut aus wie nie. Ohne die richtige Grafikkarte wird aus dem Augenschmaus aber nichts.

Warschau, Polen – Für Cyberpunk 2077 ist im April 2023 ein neues Update erschienen, das mächtig Wellen schlägt. Nicht nur ist Version 1.62 auf dem PC 20 GB groß, mit dem Patch kommt auch der neue Raytracing-Overdrive ins Rollenspiel. Das Update sorgt dafür, dass Cyberpunk 2077 auf PC so gut aussieht, wie nirgendwo sonst. Dafür ist aber auch ein heftiger Preis zu zahlen. Solange man keine Grafikkarte der absoluten Oberklasse im Gehäuse sitzen habt, dürfte der neue Grafikmodus die GPU wohl frittieren.

Mehr zum neuen Raytracing-Overdrive in Cyberpunk 2077 erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 zwingt Rechner in die Knie – Raytracing-Update grillt Grafikkarten

An sich ist Raytracing ja nichts Neues, mit Update 1.62 treibt Cyberpunk 2077 das Feature aber auf die Spitze. Den Raytracing-Overdrive, auch Pathtracing genannt, kann man praktisch als „volles“ Raytracing verstehen. Alles, was in irgendeiner Form Licht abgeben könnte und jedes Objekt, das mit irgendeiner Lichtressource bestrahlt wird, wird jederzeit vollständig und korrekt berechnet.