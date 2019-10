The Last of Us 2: Horror-Botschaft für Fans - Das ist das neue Release-Datum

Entwicklerteam braucht Zeit

Entwicklerteam von Naughty Dog setzt Releasedatum von The Last of Us 2 drei Monate in die Zukunft

Grund dafür ist, dass dem Spiel noch der letzte Feinschliff fehlt

Naughty Dog stand vor der Wahl: Entweder wird das Spiel beschnitten oder der Release verschoben

Naughty Dog bestätigt ein Horrorszenario für alle Fans: Der Release von The Last of Us 2 wird verschoben. Der Entwickler entschuldigt sich öffentlich, nennt Gründe und verrät das neue Release-Datum des Action-Adventures für die Playstation 4.

The Last of Us 2 auf Playstation 4: Naugthy Dog mit Schreckensnachricht zum PS4-Release

Im Rahmen eines offiziellen Blogeintrags auf der PlayStation Seite äußerte sich Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, zu den Gründen der Verzögerung. Seinen Angaben zufolge hatte das Entwicklerteam noch Bedenken; was die Fertigstellung des Action-Adventures angeht. Nach großen Erwartungen für das Spiel, spannt Naughty Dog die sehnsüchtige Spielerschaft mit ganzendrei Monaten zusätzlicher Wartezeit auf die Folter. Ursprünglich sollte The Last of Us 2 am 21. Februar 2020 seinen Release feiern. Kurios: Die Ankündigung folgte bereits zwei Wochen, nachdem der ursprüngliche Erscheinungstermin überhaupt erst enthüllt wurde.

Konkrete Angaben zu den möglichen Gründen ließ Druckmann im Dunkeln. Stattdessen bezieht er sich auf die Qualität, die von einem Spiel des Entwicklers für die Playstation 4 erwartet werden kann. Es fehle noch der nötige Feinschliff, um ein perfektes Produkt abliefern zu können. Möglicherweise hatte auch das initiale Feedback der Presse Einfluss auf die Entscheidung der Macher. Druckmann äußerte sich wie folgt: „In den letzten paar Wochen konnten wir ein paar Bereiche des Spiels fertigstellen. Leider mussten wir feststellen, dass wir im Zuge des angekündigten Releasetermins nicht genügend Zeit haben, um das Spiel so zu vollenden, dass es auf dem Naughty Dog Niveau ist.“

The Last of Us 2: Auch Release von Uncharted 4 wurde auf PS4 mehrmals verschoben

Tatsächlich sind solche Release-Verzögerung für das Team von Naughty Dog kein Neuland. Der Release von Uncharted 4 wurde mehrere Male nach vorne verschoben. Allerdings scheint es so, dass es bei The Last of Us 2 nicht mehr als eine Verzögerung geben wird. Es bleibt abzuwarten, ob die verlängerte Entwicklungszeit einen positiven Einfluss auf die Qualität des Spiels nehmen wird. Das Dilemma des Entwicklers fasst Druckmann so zusammen: „Wir mussten uns bis jetzt entscheiden: Entweder wir beschneiden das Spiel um wichtige Elemente oder wir kriegen mehr Zeit. Selbstverständlich haben wir uns für mehr Zeit entschieden. Mit dem neuen Release-Termin haben wir ausreichend viel Zeit, um das Spiel mit der Qualität fertigzustellen, die uns befriedigt.“

Glücklicherweise hat Naughty Dog sich nicht nur zu den Gründen geäußert, sondern auch einen neuen Termin für das Spiel auf der Playstation 4 festgesetzt. Den neuen Angaben zufolgen erscheint das Action-Adventure The Last of Us 2 nun am 29. Mai 2020. Die zusätzlichen drei Monate Wartezeit können sich Fans mit einem Blick auf die bereits angekündigten Vorbesteller-Editionen von The Last of Us 2 versüßen.

The Last of Us 2: Release auf Playstation 4 verschoben – Fans stehen hinter Entscheidung von Naughty Dog

Das Feedback der Fans fällt erstaunlich milde aus. Im entsprechenden Post auf Twitter herrscht grundsätzliche Einigkeit darüber, dass sich Naughty Dog Zeit lassen solle, um mit The Last of Us 2 ein gutes statt ein gehetztes Spiel abzuliefern. Unter Umständen fußt dieser Optimismus auf den Bestwertungen, die seinerzeit der Vorgänger auf der PS4 einheimsen konnte. Twitter-User @icyhotashe bringt die Unterstützung der Community auf den Punkt:

it’s okay take your time, we all want a good game, not a rushed one — Vampire Sorrel (2 Days!!!!) (@icyhotashe) 24. Oktober 2019

Doch es gibt auch Negativstimmen zur Verzögerung des Action-Adventures. Nutzer @KieronPaul3 zeigt sich erschütternd und fordert, dass sich Entwickler mit der Enthüllung von Release-Zeiträumen mehr Zeit nehmen, um böse Überraschungen zu vermeiden: