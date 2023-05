„GTA 6 im echten Leben“: TikTok-Prankster Mizzy übernimmt Zug und wird verhaftet

Einfach nicht lustig

Auf TikTok erregt ein britischer Spaßvogel große Aufmerksamkeit. Der „Prankster“ Mizzy geht mit vielen Scherzen zu weit und wurde nun verhaftet.

London, England – Auf TikTok gibt es immer wieder „Trends“ bei denen man nur die Stirn runzeln kann. Schülerinnen und Schüler, die Schuleigentum klauen und weitere witzlose Scherze bringen etliche Aufrufe. Bacari-Bronze O’Garro, auf TikTok als „Mizzy“ bekannt, ist mit vielen seiner „Pranks“ deutlich zu weit gegangen und hat sogar einen Passagier-Zug wie in GTA übernommen – nun wurde der 18-Jährige am helllichten Tag verhaftet.

TikTok-Prankster Mizzy verhaftet – Klaut Hunde, bricht Hausfrieden, übernimmt Züge

Was ist passiert? Die Aufmerksamkeit etlicher TikTok-Nutzer und -Nutzerinnen fällt derzeit auf einen 18-Jährigen aus Großbritannien. Mizzy filmt sich dabei, wie er völlig Fremden „Streiche“ spielt, bei denen er Passanten ihre Hunde samt Leine abnimmt, durch unverschlossene Türen in die Häuser fremder Menschen eindringt oder sogar ans Steuer eines Zuges vordringt.

UK TikToker Mizzy hijacked a train pic.twitter.com/CoZEYMxP7a — Dexerto (@Dexerto) May 28, 2023

„GTA 6 im echten Leben“, titelt Mizzy zu einem TikTok-Video, in dem er dem Schaffner auf die Pelle rückt. Das Video haben wir euch oben eingebunden. Auch gefährliche Pranks, bei denen er Fremde am Straßenrand anspringt oder droht, sie umzubringen, hat sich Mizzy erlaubt. Ein YouTube-Prankster wurde erschossen, als er ähnliches probiert hatte. Das wohl bekannteste Video stammt aus seiner Haus-Invasion, bei der er mit Freunden durch die offene Vordertür eindringt.

Etliche Kommentierende verachten ihn für sein Verhalten und nennen ihn einen „Clown“ – jedoch scheinen sich auch viele Fans an seinen Scherzen zu ergötzen. In einem Interview mit dem britischen Reporter Piers Morgan gestand der TikTok-Prankster, dass er all das für die Aufmerksamkeit tue. Es sei egal, ob man ihn lieben oder hassen würde – alles was zählt, sind die Klicks.

+ „GTA 6 im echten Leben“: TikTok Prankster Mizzy übernimmt Zug und wird verhaftet © Twitter: Mizzy/TikTok/Imago (Montage)

Behörden schalten sich ein: Nachdem Mizzy in fremde Wohnhäuser eingedrungen war und Passanten ihre Hunde abgenommen hatte, bekam der TikTok-Witzbold bereits eine erste Strafe. Am 24. Mai erhielt er für seine Ordnungswidrigkeit einstweilige Verfügungen und eine Strafe von 365 Pfund – das war für Mizzy aber wohl keine Lektion fürs Leben.

Wie er selbst am 26. Mai auf seinem Twitter-Kanal veröffentlichte, wurde der 18-Jährige in London am helllichten Tag verhaftet. Ob und wie der GTA 6-Prank und seine Verhaftung zusammenhängen ist unklar, denn die Behörden gaben nur an, dass die Ermittlungen im Gange seien. Er wurde verhaftet, da die Zuständigen verdächtigen, dass Mizzy gegen seine gerichtlichen Anordnungen verstößt.

Die Fans freut der Clip, in dem der TikTok-Scherzkeks verhaftet wird. „Jetzt ist er nicht mehr so frech. Schaut euch die Angst in seinem Gesicht an!“, schreibt eine Person in den Kommentaren unter der Verhaftung von Mizzy. Es bleibt abzuwarten, welche Strafe den TikToker nun erwartet und ob es in Zukunft überhaupt noch Videos von dem 18-Jährigen aus Großbritannien gibt. Der deutsche Prankster Marvin Wildhage überraschte Fans mit MontanaBlack-Wahlplakaten – so funktionieren harmlose Streiche.

