Tödliche-Tür macht Spieler in GTA-Online Probleme

Von: Aileen Udowenko

Fundort des Todestür in GTA Online © Rockstar Games

In GTA Online wird ausgerechnet eine unscheinbare Tür zum schlimmsten Albtraum. Diese befördert Spieler direkt ins Jenseits.

New York – GTA Online erfreut sich noch immer einer großen Beliebtheit. Alleine auf Steam spielten in den letzten 30 Tagen durchschnittlich 180.000 Spieler das Gangster-Game. Obwohl GTA Online nun schon seit 2013 spielbar ist, entdecken Fans immer wieder neue Kuriositäten in Los Santos. Jetzt sorgt eine normale Wohnungstür für reichlich Aufsehen, denn diese befördert Spieler direkt ins Jenseits.

ingame.de berichtete von der tödlichen Tür in GTA Online.

n GTA Online widmet man sich immer wieder kriminellen Geschäften. Das sorgt allerdings schnell dafür, dass die Polizei einem an den Fersen klebt. Der Reddit-User BezzyB8 musste diese Erfahrung auch schon machen. Bei der Flucht vor den Cops verschlug es ihn in eine kleine Seitengasse, die allerdings noch ein viel schlimmeres Schicksal für seinen Charakter bereithielt.