Trymacs macht Wanderurlaub – Seine Freundin muss deshalb für ihn zocken

Von: Janik Boeck

Trymacs: Freundin muss Clash of Clans spielen © Instagram: Trymacs / Supercell (Montage)

Trymacs geht nach Finnland, um sich dem Überlebenskampf in der Wildnis zu stellen. Seine Freundin soll indes für ihn ackern. Sie muss Clash of Clans zocken.

Hamburg – Maximilian „Trymacs“ Stemmler begeistert seine Fans auf Twitch und YouTube mit unterschiedlichen Formaten. Die Games, die er am meisten zeigt sind Clash of Clans und FIFA. Ab und zu kommen aber auch Videos von IRL-Projekten. Demnächst zieht es den Twitch-Streamer ins kalte Finnland. Seine Freundin soll derweil für Trymacs schuften – sie muss Clash of Clans spielen.

ingame.de verrät, warum Trymacs‘ Freundin für ihn Clash of Clans zocken muss und welche Sorgen er dabei hat.

Trymacs will sein eigenes 7 vs. Wild veranstalten. Für sein Survival-Format mit dem klangvollen Titel „Nerd in the Dirt“ zieht es den Hamburger in die eisigen Kälten von Finnland.