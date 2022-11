Twitch-Streamer kauft McLaren für 300.000 €: Ex-Freundin behauptet, das Auto gehöre ihr

Von: Ömer Kayali

Teilen

Twitch-Streamer „xQc“ kauft sich teure Autos, hat jedoch gar keinen Führerschein. © Instagram: xqcow1/ Twitch (Montage)

Der Twitch-Streamer „xQc“ kaufte sich einen McLaren für umgerechnet rund 300.000 Euro. Seine Ex-Freundin behauptet, dass es eigentlich ihr Auto sei.

Twitch hat sich für viele Gamer als lukratives Geschäft etabliert. Als Content-Creator und Streamer lässt sich mit hohen Zuschauerzahlen ein hübsches Sümmchen dazu verdienen. Vor einer Weile verriet einer der größten Streamer Deutschlands, „MontanaBlack“, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Auch „xQc“ dürfte sich nicht über Geldmangel beschweren. Der kanadische Streamer mit dem bürgerlichen Namen Félix Lengyel ist mit 11,3 Millionen Followern auf Twitch einer der weltweit größten auf der Plattform. Im vergangenen Jahr hatte er bekannt gegeben, dass er sich einen umgerechnet rund 300.000 Euro teuren McLaren leistete. Der Knackpunkt: „xQc“ besitzt überhaupt keinen Führerschein, weshalb seine jetzige Ex-Freundin, die Streamerin „Adept“, ihn wohl die meiste Zeit darin herumkutschierte. Sie behauptet jedenfalls, dass es rechtmäßig ihr Auto sei, da es auch auf sie zugelassen sei.

Twitch-Streamer „xQc“: Ex-Freundin und Streamerin „Adept“ sagt, McLaren sei auf sie zugelassen

Während ihres Halloween-Streams sprach „Adept“ darüber, wie sie kürzlich ihren Ex-Freund mit dem McLaren abholte, damit sie etwas zusammen unternehmen konnten. Ihre Zuschauer verwirrte das allerdings, da es schließlich das Auto an „xQc“ sei. Im Chat forderten einige daraufhin, dass sie den McLaren zurückgeben solle. Daraufhin sagte sie, dass das Fahrzeug auf ihren Namen registriert sei: „Wie funktioniert die Zulassung eines Fahrzeugs? Du hast noch nie in deinem Leben ein Fahrzeug gekauft, wie funktioniert das?“ Denn ohne einen Führerschein sei dies gar nicht möglich. Sie erklärte, dass man in den USA zwar legal ein Auto kaufen könne, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen, doch man könne es nicht ohne zulassen.

So reagierte „xQc“ auf die Diskussion um den McLaren

Nach dem im Netz wild spekuliert wurde und auch andere Streamer darüber sprachen, äußerte sich „xQc“ zu dem Thema. In einem Stream erklärte er, dass es sein Auto sei. „Der Grund, warum [“Adept“] Miteigentümerin ist, ist, dass sie den Führerschein hat, damit es zugelassen wird. Damit es herumgefahren werden kann. Ergibt das Sinn? Das Auto muss ja auf jemanden zugelassen sein. Also, ja, der Fahrzeugbrief und der Zulassungsbesitzer. […] Mein Name steht auf dem Fahrzeugbrief, der Fahrzeugbrief gehört mir.“ Zudem würde das Auto bei „Adept“ in der Garage stehen, weil er keine habe und es dort somit sicherer aufgehoben sei.

Auch der deutsche Streamer „Trymacs“ gönnte sich im letzten Jahr einen teuren Sportwagen: Einen Porsche Taycan Turbo S für über 200.000 Euro.