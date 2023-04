Unikat zum Verkauf: Seltenste Sammelkarte der Welt auf Ebay gelistet

Unikat zum Verkauf: Seltenste Sammelkarte der Welt auf Ebay gelistet © YouTube: Cimooooooooo

Die legendäre Yu-Gi-Oh-Karte „Tyler the Great Warrior“ wird am 19. April via Ebay-Auktion versteigert. Der Wert übersteigt den eines Einfamilienhauses.

Tokio, Japan - Alle Fans von Trading-Cards aufgepasst, denn ihr habt die Chance auf die womöglich seltenste Karte der Welt. Die Rede ist von der Sonderanfertigung „Tyler the Great Warrior“. Wir zeigen euch die berührende Geschichte hinter der Yu-Gi-Oh-Karte, und wo ihr an der Auktion teilnehmen könnt.

Kaum eine Sammelkarte hat eine derart berührende Geschichte wie „Tyler the Great Warrior“. Im Alter von 14 Jahren erkrankt der Amerikaner Tyler Gressle an Krebs. Ihm müssen Teile seiner Leber, Gallenblase und Dickdarms entfernt werden. Die Überlebenschancen stehen nicht gut.