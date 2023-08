Vice City Aspekt darf in GTA 6 nicht fehlen

Von: Aileen Udowenko

Vermeintlicher Trailer zu GTA 6 entfacht hitzige Diskussion auf Twitter © Rockstar Games (Montage)

In GTA 6 treibt es Spieler wieder zurück nach Vice City. Allerdings darf ein wichtiger Aspekt der Stadt nicht fehlen.

New York – Wenn man an GTA: Vice City denkt, dann kommt einem direkt der unverwechselbare Miami-Vibe in den Sinn. Auch in GTA 6 sollen Spieler laut Leaks wieder nach Vice City zurückkehren. Allerdings wird sich in der Stadt wohl einiges geändert haben, denn seit dem ursprünglichen Release in 2002 stehen Rockstar Games völlig neue technische Möglichkeiten zur Verfügung. Doch egal wie viel größer, schöner und lebendiger die Stadt wird, ein wichtiger Aspekt darf auf keinen Fall fehlen.

Mit einem Cheetah Grotti durch die Straßen von Vice City zu fahren, versetzt wohl jeden GTA-Fan in Nostalgie. Doch sobald man an eine solche Spielszene denkt, darf eines nicht fehlen.