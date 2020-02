"Animal Crossing": Nintendo Direct heute ab 15 Uhr hier im Livestream

Nintendo Switch

Am Donnerstag ist es so weit: Eine neue Nintendo Direct steht ins Haus und widmet sich voll und ganz dem neuen "Animal Crossing: New Horizons" und einem besonderen Paket.

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, ist die nächste Nintendo Direct geplant.

geplant. Nintendo wird über das neue Switch-Spiel " Animal Crossing: New Horizons " reden.

" reden. Es soll auch Informationen zum "Nook Inc Deserted Island Getaway Package" geben.

Schon lange machen Gerüchte über eine Nintendo Direct im Februar die Runde. Nun hat sich der japanische Konzern endlich geäußert und bestätigt, dass am 20. Februar 2020 ein Livestream auf Youtube übertragen wird. Im Fokus soll "Animal Crossing: New Horizons*" stehen und ein umfassender Blick auf das "Nook Inc Deserted Island Getaway Package" geworfen werden.

Nintendo Direct zu "Animal Crossing" am Donnerstag geplant

Los geht es am Donnerstag um 15 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Youtube-Account von Nintendo. Der Direct-Livestream soll etwa 25 Minuten dauern. Fans von "Animal Crossing: New Horizons" können sich offenbar auf neues Gameplay und weitere Informationen zu dem Videospiel freuen.

"Animal Crossing: New Horizons" erscheint am 20. März 2020 exklusiv für die Nintendo Switch. Passend dazu wird es für Fans auch eine Sonderedition der Handheld-Konsole von Nintendo im "Animal Crossing"-Design* geben. Wie viel die besondere Switch in Deutschland kosten wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht äußert sich Nintendo in der Direct am Donnerstag dazu.

Tune in on February 20 at 6 a.m. PT / 9 a.m ET for a roughly 25-minute livestreamed #AnimalCrossing: New Horizons Direct, featuring an in-depth look at Nook Inc.’s Deserted Island Getaway Package! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020

"Animal Crossing: New Horizons" – Hinweise auf Mikrotransaktionen

Die US-Produktseite zum Videospiel enthält Hinweise, dass Nintendo für "Animal Crossing: New Horizons" kostenpflichtige Erweiterungen oder gar Mikrotransaktionen * vorsieht. Unter der US-amerikanischen Alterseinstufung findet sich der Hinweis: In-Game Purchases – In-Game-Käufe. Was genau damit gemeint ist, bleibt bislang offen.

Bedeuten kann es, dass Nintendo Erweiterungen bzw. DLCs für "Animal Crossing: New Horizons" plant, für die Spieler zahlen müssen. Es lässt sich aber herauslesen, dass die Japaner eventuell Mikrotransaktionen vorsehen. Während die kostenpflichtigen DLCs für die meisten "Animal Crossing"-Fans wohl kein Problem sein dürften, könnte es sein, dass Mikrotransaktionen auf weniger Freude in der Community treffen.

"Animal Crossing: New Horizons" – Nur eine Insel und keine Cloud-Speicherung

Sollte es sich bewahrheiten und Nintendo Mikrotransaktionen für "Animal Crossing: New Horizons" einführen, dürfte es in der Fangemeinde rumoren. Die Spieler sind bereits ein wenig verstimmt, da die Japaner nur eine Insel pro Nintendo Switch erlauben* – unabhängig wie oft das Spiel gekauft wurde. Außerdem sorgt eine weitere Entscheidung für Kopfschütteln. Speicherdaten können nicht auf eine andere Konsole übertragen werden und Cloud-Saves sind ebenfalls nicht vorgesehen.

