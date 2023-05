Von einem Zelda zum nächsten – Speicher übertragen

Von: Janik Boeck

Teilen

Tears of the Kingdom: Dungeons kehren endlich zurück © Nintendo

Im neuen Zelda lassen sich Dinge aus alten Teilen übertragen. Man kann den Spielstand sichern. So geht das.

Hamburg – Gute Nachrichten für alle, die den Vorgänger von Tears of the Kingdom gespielt haben. Sie können Ihren Spielstand aus Breath of the Wild übertragen. Dadurch stehen Sie nicht ganz mit leeren Händen da.

ingame.de zeigt, wie man den Spielstand in Tears of the Kingdom überträgt.

Mehr zum Thema Tears of the Kingdom: So übertragt ihr euren Zelda-Spielstand aus Breath of the Wild

Um den Spielstand aus Breath of the Wild in Tears of the Kingdom zu übertragen, muss man gar nicht viel tun.