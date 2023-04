Kostenlose Games von PS Plus im April – Welche Spiele sind dabei?

Von: Noah Struthoff

PS Plus April 2023: Die Gratis-Games für PS4 und PS5 von Sony © Sony / ingame

Sony hat die kostenlosen Spiele für PS Plus im kommenden Monat veröffentlicht. Welche Titel sind dieses Mal dabei?

San Mateo – Einmal im Monat lässt Sony die kostenlosen Spiele für PS Plus rotieren und bringt 3 neue Gratis-Games auf den Markt. Die Spiele sind dann einen Monat kostenlos herunterzuladen und bleiben anschließend dauerhaft in eurer Bibliothek. Im April 2023 wird es wieder eine bunte Mischung an kostenlosen Spielen geben. Während der erste Titel bereits vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, gibt es nun auch die Bekanntgabe der anderen beiden Titel für den Frühlings-Monat.

ingame.de stellt Ihnen alle 3 Gratis-Games vor

Jeden Monat werden die Gratis-Games mit Spannung erwartet. Oftmals sind starke Titel dabei, die normalerweise eine Menge Geld kosten. Auch in diesem Monat sind Spiele kostenlos geworden, die normalerweise über 60 Euro kosten. Es lohnt sich also, wenn man sie nun herunterlädt.