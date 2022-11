7 vs. Wild: Bombentests auf Tropen-Insel – Knossis Location grenzt an Testzone

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Knossi bekommt Spot in Militär-Testzone – „Sitz auf einer Bombe“ © Knossi/unsplash/pixabay (Montage)

Auf der Insel von 7 vs. Wild wurden früher Bombentests durchgeführt. Knossis Location grenzt genau an der Testzone, in der sich immer noch Blindgänger befinden.

Panama – Die Locations der Teilnehmer von 7 vs. Wild verbreiten richtiges Urlaubsfeeling, doch so traumhaft die Tropen-Insel in der YouTube-Serie auch aussehen mag, desto dunkler ist ihre Vergangenheit. Denn das amerikanische Militär führte in den 40er-Jahren mehrere Chemiewaffen-Tests auf der Insel durch. Es wird immer noch vermutet, dass sich Blindgänger auf der Insel befinden und ausgerechnet Knossi wurde genau an so einer Gefahrenzone abgesetzt.

Knossi wurde zwar vor Beginn der Show über die Militär-Tests informiert, doch in seinem Reaction-Video zum Behind the Scenes sieht er zum ersten Mal die genauen Testzonen im Dschungel und kann es gar nicht fassen. Sein Spot grenzt nämlich direkt an der Gefahrenzone.