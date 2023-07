7 vs. Wild: Fan kritisieren Papaplatte

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 3 ist offiziell © Instagram: 7vswild

Im Reddit Forum zu 7 vs. Wild wird fleißig über die Teilnehmer diskutiert. Allerdings bekommt Papaplatte reichlich Kritik ab.

Berlin – Ungemütlich wird es für die Kandidaten von 7 vs. Wild nicht erst in Kanada. Denn egal wie kalt es in British Columbia sein mag, wie schlimm der Nahrungsmangel wird und wie viele Bären in den Wäldern lauern, vorab müssen sich die Teilnehmer mit etwas viel schlimmeren rumschlagen: Internet-Hatern. Besonders Papaplatte wird im Reddit-Forum zur Survival-Show in die Mangel genommen.

In 7 vs. Wild Staffel 3 stellen sich nicht nur erfahrene Profis dem waghalsigen Survival-Experiment, sondern auch die netten Streamer von nebenan. Für die Auswahl der Kandidaten bei 7 vs. Wild hagelte es bereits im Vorfeld Kritik. Insgesamt wagen sich drei Streamer-Teams nach Kanada, doch besonders eins davon scheint bei den Fans durchzufallen.