7 vs. Wild Folge 2: Twitch-Star mit Verletzung – Sorge um Knossis Fuß

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Dramatische Szenen auf der Insel – Knossi nach wenigen Stunden verletzt © YouTube/Fritz Meinecke

Knossi ist einer der unerfahrensten Teilnehmer von 7 vs. Wild. Der Twitch-Star verletzte sich schon nach mehreren Stunden Dschungel-Aufenthalt.

Panama – Eigentlich sah die Ankunft der Teilnehmer bei 7 vs. Wild recht vielversprechend aus. Denn ausnahmslos jeder der Kandidaten konnte direkt Frischwasser an seinem Spot finden und auch den einen oder anderen nützlichen Gegenstand aus den Müllbergen retten. Nur für Knossi verliefen die ersten Stunden auf der Insel alles andere als gut, denn nach seiner Nahtoderfahrung während der Aussetzung verletzt sich der Twitch-Star auch noch direkt am ersten Tag.

ingame.de verrät alles zur Verletzung von Knossi bei 7 vs. Wild.

Nachdem Fans über zwei Stunden auf die zweite Folge 7 vs. Wild warten mussten, bekamen sie dafür Video-Material der Teilnehmer in Spielfilmlänge zu sehen. In der anderthalb Stunden langen Folge erkundeten die Kandidaten ihre Spots und machten sich mit der Umgebung vertraut, für Knossi kam es dabei zum Unfall.