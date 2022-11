7 vs. Wild: Fritz Meinecke kämpft mit Zweifeln – „Ich hasse es gerade“

Von: Aileen Udowenko

Fritz Meinecke gilt als einer der Favoriten bei 7 vs. Wild. Jetzt äußert der Seriengründer allerdings bereits an Tag zwei ernsthafte Zweifel an seiner Teilnahme.

Panama – Für Fritz Meinecke läuft bei 7 vs. Wild nicht alles nach Plan, denn bereits Tag zwei auf der Insel macht dem Outdoor-Profi schwer zu schaffen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei seiner Suche nach einem geeigneten Shelter-Spot stößt er nun an seine Grenzen bei der Tagesschallenge. Völlig erschöpft äußert der Seriengründer erstmals ernsthafte Bedenken über seine weitere Teilnahme an der YouTube-Show.

Bereits nach einem Tag ist dem Seriengründer seine Erschöpfung anzusehen. In völlig durchnässten Klamotten kann er sich nicht mehr dazu aufraffen seinen Shelter weiterzubauen, um sich so vor der Witterung zu schützen.