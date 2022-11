7 vs. Wild: Fürs Durchhalten winkt Knossi besonderer Preis – „Da kann es auch Regnen“

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Frühes Ende für Knossi – Spoilert der Twitch-Star sein Ausscheiden? © 7 vs. Wild / unsplash (Montage)

Knossi will die sieben Tage bei 7 vs. Wild auf jeden Fall durchhalten. Den Twitch-Star erwartet nämlich ein besonderer Preis, sollte er die Zeit auf der Insel schaffen.

San José, Panama – Im völlig verregneten Panama träumen die Teilnehmer von 7 vs. Wild vermutlich alle von ihren Liebsten zu Hause. Auch Knossi denkt über seine Freundin nach, während er versucht unter Palmenblättern Schutz vor dem Starkregen zu finden. Für den Twitch-Star ist der Gedanke an seine Partnerin allerdings noch mal ein extra Ansporn, die sieben Tage auf der tropischen Insel durchzuhalten. Denn seine Freundin ist Teil einer ausgefuchsten Strategie, um 7 vs. Wild zu schaffen.

Knossi gilt als unerfahrenster Teilnehmer bei 7 vs. Wild, trotzdem überrascht der Twitch-Star regelmäßig die Zuschauer mit seinem Ideenreichtum und Durchhaltevermögen. Wie es scheint, hat der Entertainer dafür aber auch einen guten Grund. Sollte er die sieben Tage auf der Insel durchstehen, erwartet ihn nämlich ein ganz spezieller Sonderpreis.