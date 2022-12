7 vs. Wild: Otto verpasst spannendes Detail – Das ist nur wenigen Zuschauern aufgefallen

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Habt ihr dieses geniale Detail in der letzten Folge gesehen? © 7 vs. Wild

Ottogerd Karasch entgeht bei 7 vs. Wild ein beeindruckender Anblick. Zum Glück sind einige Zuschauer auf das imposante Detail aufmerksam geworden.

San José, Panama – Das dürfte wohl den wenigsten Zuschauern bei 7 vs. Wild aufgefallen sein – als Ottogerd Karasch seinen Tag Revue passieren lässt, spielen sich hinter ihm in der Ferne eindrucksvolle Szenen ab. Der ehemalige Fallschirmspringer ist sehr glücklich als er seinen Fans berichtet, wie erfolgreich der dritte Tag bei der YouTube-Show von Fritz Meinecke für ihn war. Allerdings hätte er bei seiner Ansprache wohl besser nicht mit dem Rücken zum Meer stehen sollen, denn so verpasste Otto eine sehr imposante Begegnung mit einem der größten Säugetiere des Planeten.

ingame.de verrät alles zum spannenden Detail in Folge 8 von 7 vs. Wild.

Der dritte Tag auf der Insel lief für Otto richtig gut. „Heute der Tag war für mich persönlich der beste“. Das Wetter kühlte etwas ab und der Ex-Soldat redete sogar davon, langsam auf der Insel anzukommen. Allerdings hätte ein Detail seinem Tag noch das i-Tüpfelchen aufsetzen können. Während er für die Zuschauer in die Kamera spricht, springt hinter ihm ein gewaltiger Wal aus dem Meer.