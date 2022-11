7 vs. Wild: YouTuber bekommt 200.000 Abonnenten in einer Woche

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: YouTuber macht 200.000 Abos in einer Woche – obwohl er nicht teilnimmt © YouTube/DAVE/unsplash (Montage)

Auch ohne die Teilnahme profitiert ein YouTuber von 7 vs. Wild. Denn durch zwei Videos generiert David Heinrichs 200.000 Abonnenten.

Hamburg – Der Start der zweiten Staffel von 7 vs. Wild steht kurz vor der Tür, doch schon vor Ausstrahlung der offiziellen Folgen sahnt ein YouTuber ordentlich ab. Denn David „DAVE“ Heinrichs ist für das Behind the Scenes der Survival-Show verantwortlich und durfte die ersten Folgen schon vergangene Woche posten. Diese gingen auf seinem Kanal komplett durch die Decke und brachten dem YouTuber eine Menge neue Abonnenten ein.

7 vs. Wild geht in die zweite Runde und vorab gibt es für die Fans spannende Einblicke hinter die Kulissen der Survival Show. Für das Behind the Scenes der zweiten Staffel ist der YouTuber Dave verantwortlich und dieser scheint ordentlich durch seine Videos zu profitieren.