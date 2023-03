Sons of the Forest auf PS5, PS4 und Xbox – Wann erscheint das Spiel?

Von: Daniel Neubert

Sons of the Forest für PS4, PS5 und Xbox – Wann kommt es raus? © Endnight Games Ltd / unsplash.com (Ludovic Migneault) / ingame.de (Montage)

Sons of the Forest ist aktuell eines der spannendsten Survival-Games. Doch wann kommt der Tiel für PS5, PS4 und die Xbox?

Hamburg – Sons of the Forest ist derzeit eines der beliebtesten Horror-Spiele. Das Koop-Survival-Spiel bietet nicht nur eine fantastische Horror-Atmosphäre, sondern auch packendes Gameplay auf einer riesigen Insel, auf der ihr viele Stunden verbringen könnt. In den vergangenen Tagen wurde das Spiel besonders auf Twitch viel gestreamt und besonders deutsche Streamer wie Gronkh erreichten mit dem Titel eine hohe Zuschauerzahl. Aktuell ist der Titel für den PC im Early Access erschienen.

Ingame.de verrät im Text, wie wahrscheinlich ein Port für die Xbox und PS5 ist, und wann das Spiel erscheinen könnte.

Am 23. Februar ist das Survival-Horror-Game Sons of the Forrest für Steam auf dem PC erschienen. Bisher ist der PC leider auch die einzige Plattform, auf der der Titel spielbar ist. Außerdem ist Sons of the Forrest noch nicht ganz fertig entwickelt, das Spiel befindet sich noch im sogenannten „Early-Access“-Status. Es kann aber trotzdem schon gekauft und gespielt werden.