Altes Waffen-Loadout ist in Warzone 2 „ein Cheatcode“ – Meta-Setup auf Deutsch

Von: Philipp Hansen

Altes Waffen-Loadout ist in Warzone 2 „ein Cheatcode“ – Meta-Setup auf Deutsch © Activision (Montage)

Die MP5 und M4 sind zurück in Warzone 2. Alle Aufsätze für das Meta-Setup vom Profi, der auf die Klassiker schwört und damit alles killt auf Deutsch.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 räumen jetzt zwei alte Waffen-Klassiker die Meta auf. Der Profi Faze Swagg überrascht selbst andere Experten mit dem Loadout aus Lachmann-MP, früher MP5 und M4 und staunt: „ist wie ein Cheatcode“. In Warzone 1 galten die MP5 und die M4 zusammen als eine der besten Waffen-Kombinationen überhaupt. Mit dem richtigen Setup sind die Klassiker auch in Warzone 2 verdammt tödlich.

ingame.de zeigt die Setups für Warzone 2 mit allen Aufsätzen auf Deutsch:

Das Setup für die M4 und die Lachmann-MP (MP5) aus Modern Warfare 2 und Warzone 2 stammt von FaZe Swagg. Der Streamer und YouTuber des bekanntesten E-Sport-Clans ist für seine Kill-reichen Videos bekannt. Swagg ist ein waschechter CoD-Profi. Das beweist auch der Fakt, dass der Profi seine Hände für fast 7 Millionen Euro versichern ließ. Das „neue, alte“ Setup lässt seine prominenten Mitspieler TimTheTatman, NICKMERCS und Cloakzy fast wie Amateure aussehen