Warzone 2: M13B in 10 Minuten freischalten – Schneller Trick für DMZ

Von: Philipp Hansen

Die neue Waffe M13B für Warzone 2 und MW2 kann man mit einem Trick in nur 10 Minuten schnell in DMZ holen. So besiegt man den Chemiker.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 ist gestartet und hat eine neue Season und sogar neue Waffen zu Modern Warfare 2 gebracht. CoD-Spieler suchen das neue Sturmgewehr M13B, welches sich im DMZ-Modus versteckt. Dank zweier Tricks können Spieler die Waffe sehr schnell freischalten, mit dem zweiten Trick in nur einer Minute.

Ingame.de zeigt alles zum Chemiker in Call of Duty Warzone aus DMZ und seiner neuen Waffe:

Im neuen DMZ-Modus von Call of Duty werdet ihr auf der großen Karte von Warzone 2 (Al Mazrah) abgeworfen und müsst gegen KI-Feinde kämpfen. Habt ihr den Chemiker besiegt und DMZ verlassen, hat nur der Spieler mit der Waffe in der Hand die M13B freigeschaltet. Der Rest des Teams geht leer aus. Ihr könnt jetzt alle Schritte wiederholen, oder einen 2. Trick nutzen, der nur eine Minute dauert.