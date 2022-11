Waffen in Warzone 2 schnell leveln und viel XP bekommen

Von: Philipp Hansen

Waffen in Warzone 2 schnell leveln und viel XP bekommen © Activision (Montage)

Warzone 2 bietet über 50 Waffen und im Battle Pass 100 Stufen zum leveln. Spieler brauchen dafür Unsummen an XP, so bekommt man Erfahrung schnell.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 bietet eine gewaltige Auswahl an Waffen, die man alle einzeln leveln kann. Damit man die Meta-Waffen im neuen Call of Duty-BR schnell auf Max-Level hat, erhalten Spieler hier Tipps und Tricks für viel XP in wenig Zeit. Erfahren Sie alles zum Battle Pass von Modern Warfare 2, Erfahrungs-Boni und den besten Modi, um schnell Stufen aufzusteigen.

ingame.de hat 8 Tipps, um Waffen und den Battle Pass in Warzone 2 schnell zu leveln:

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone (+DMZ) teilen sich den Fortschritt. Jeder Erfahrungspunkt in allen Modi kommt dem neuen Battle Pass und den Token zugute. Auch Waffen werden parallel gelevelt. Durch den Besitz von MW2 erhalten Spieler zudem passiv mehr XP in Warzone, hat Activision versprochen.