Warzone: Gibt es Season 6 oder lässt Cod das Spiel für Warzone 2 sterben?

Von: Philipp Hansen

Warzone: Gibt es Season 6 oder lässt Cod das Spiel für Warzone 2 sterben? © Unsplash / Activision (Montage)

Ist in Warzone das finale Kapitel eingeläutet oder kommt in Zukunft Season 6? Das passiert, wenn Modern Warfare 2 und Warzone 2 noch 2022 erscheinen.

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty startet noch 2022 in sein wohl bestes Jahr seit langem. Modern Warfare 2 erscheint in wenigen Wochen und direkt danach feiert Warzone 2 Release. Doch was passiert mit CoD Vanguard und für viele Spieler interessanter Warzone, dem ersten Battle Royale von CoD? Das Spiel zieht auch heute noch tausende Gamer in seinen Bann.

ingame.de weiß jetzt, ob Warzone eine Season 6 bekommt oder ob das aktuelle Kapitel das Ende ist:

Derzeit läuft in Warzone (und Vanguard) die Season 5 Reloaded. Seit mehr als 2 Jahren haben unterschiedliche Studios von Activision das Battle Royale mit Updates, frischen Waffen und Seasons am Leben gehalten. Ungewöhnlich lange für Call of Duty. Ist damit dann ab November 2022 Schluss oder kommt noch eine Season 6 – und in Zukunft noch mehr Inhalt für Warzone? Es gibt nun eine offizielle Antwort.