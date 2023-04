Warzone 2 und CoD MW2: Die wichtigsten Änderungen in der neuen Season 3

Von: Philipp Hansen

Teilen

Warzone 2 und CoD MW2: Die wichtigsten Änderungen in der neuen Season 3 © Activision (Montage)

Season 3 startet am 12. April 2023 in Call of Duty. Alles zum großen Update, den Zeiten und die Patch Notes in Warzone 2 und MW2 auf Deutsch.

Santa Monica, Kalifornien – Bei CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 steht Season 3 vor der Tür. Das große Update kommt mit jeder Menge Patch Notes und neuen Waffen, Maps und Modi. Hier die wichtigsten Infos, die in Call of Duty ab dem 12. April wichtig werden und das Spiel gehörig auf den Kopf stellen.

ingame.de fasst die wichtigsten Änderungen in Season 3 von CoD auf Deutsch zusammen:

Mehr zum Thema Warzone 2 und MW2: Die 12 wichtigsten Patch Notes in der neuen Season 3 von CoD

Das legendäre Scharfschützengewehr Intervention aus 2009 kommt als FJX Imperium Sniper zurück. Viele spekulieren, dass in Season 3 Scharfschützengewehre wieder mit nur einem Schuss killen (One Shot Sniper). Das Kampfgewehr Cronen Squall feuert halbautomatisch und mit viel Schaden auf hohe Distanz. Beide neuen Waffen gibt es über den Battle Pass in S3 – auch komplett kostenlos. Im Mai 2023 kommen zudem zwei Pistolen mit Season 3 Reloaded zu Warzone und MW2.