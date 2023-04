Warzone 2: Die beste Waffen für Meta-Loadouts im April 2023

Von: Philipp Hansen

Warzone 2: Die beste Waffen für Meta-Loadouts im April 2023 © Activision

Welche Waffen dominieren die Meta April 2023 von Warzone 2? Das sind die Top 10 mit Setups auf Deutsch in Season 3.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 gibt es über 50 Waffen, doch welche 10 davon sind im April 2023 die besten in Call of Duty.? Hier die Meta-Setups für die populärsten Waffen, die man in Season 3 des BR einpacken sollte. Spielen Sie die angesagten Knarren oder setzten sie auf geheime Außenseiter?

ingame.de entschlüsselt die neue Meta in Warzone 2 von Season 3:

Seit Season 3 töten Scharfschützengewehre mit einem Schuss – jedoch nur mit einem bestimmten Aufsatz und nicht jedes Modell. Die Änderung sieht man sehr deutlich in der Meta vom April 2023: Sniper sind zurück auf der Speisekarte. Generell sind viele Waffen aktuell gut spielbar, aber die neuen Waffen aus MW2 und Warzone 2, die erst mit dem letzten Update kamen, sind direkt ganz oben in der Tier Liste.