Warzone 2: Neue beste Waffe entdeckt – Experte hält sie für stärker als RPK

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Neue beste Waffe entdeckt © Activision (Montage)

Es gibt eine neue beste Waffe in Warzone 2. Die RPK hat laut Experten ausgedient. Ein Gewehr ist in fast allen Statistiken stärker.

Santa Monica, Kalifornien – In den meisten kompetitiven Shootern lässt sich „die beste Waffe“ nicht bestimmen, wenn das Balancing-Team einen guten Job gemacht hat. Bekanntermaßen ist das in Call of Duty nicht immer der Fall. Auch in Warzone 2 gibt es eine beste Waffe, die deutlich stärker ist als alle anderen. Es ist aber nicht, wie alle lange dachten, die RPK. Ein CoD-Experte hat in Warzone 2 eine neue beste Waffe entdeckt.

ingame.de zeigt die neue beste Waffe in Warzone 2.

Das Setup der neuen besten Waffe in Warzone 2 stammt vom CoD-Experten IceManIsaac. Der YouTuber hat dank der Seite sym.gg entdeckt, dass die RPK, die bisher beste Waffe in Warzone 2, abgelöst wurde.