Call of Duty Warzone: Neue Update kommt – Diese Dinge ändern sich

Jagd auf die Fehler

Ähnlich wie Modern Warfare ist Call of Duty Warzone nicht perfekt. Um das zu ändern, kommt ein neues Update. Das sind die Dinge die sich ändern werden.

Call of Duty Warzone* behebt mit neuem Update große Fehler.

große Weitere Fehler bleiben bei Warzone bestehen.

bleiben bei bestehen. Call of Duty* Fans können auf Trello neueste Informationen anschauen.

Kalifornien, USA – Mit dem Release von Call of Duty Mondern Warfares* eigenem Battle Royale-Modus Warzone hat Activision viele Fans glücklich gemacht. Doch auch nach Veröffentlichung wird das Spiel noch immer von gravierenden Fehlern* geplagt. Das kalifornische Studio bringt nun ein neues Update raus, welches jedoch längst nicht alle Fehler im Spiel behebt.

Call of Duty Warzone: 5 Fehler, die im nächsten Update behoben werden

Während die Fans am laufenden Band auf Fehler im kürzlich veröffentlichten Call of Duty Warzone stoßen, hat sich Entwickler Infinity Ward nun erstmals zu den anfänglichen Problemen mit dem Battle Royale geäußert. Wie ingame.de* berichtet, stehen fünf große Fehler dabei ganz oben auf der To-Fix-Liste des Unternehmens, darunter einige wirklich störende Bugs und Glitches:

Players who down an enemy will receive the kill credit in the next #Warzone game update, according to Infinity Ward's Co-Design Director! https://t.co/YtcUzy1GhB — Call of Duty Modern Warfare & Warzone Stats (@CODTracker) March 12, 2020

Call of Duty Warzone: Weitere Fehler im Spiel führen zu Wut bei Spielern

Doch diese Fehler sind nicht die einzigen in Call of Duty Warzone. Nach mehreren Beschwerden, dass das Spiel grundsätzlich auf dem Computer nicht spielbar sei, melden sich auch immer wieder neue Spieler mit kleineren Hinweisen auf Bugs und Probleme im Spiel.

So ist es bei Call of Duty Warzone beispielsweise möglich, sich mithilfe eines Partners beliebig lange in der gefährlichen Gasregion aufzuhalten. Während man normalerweise nach wenigen Sekunden stirbt, hat ein cleverer Reddit-Nutzer einen Trick gefunden, dem es ihm erlaubt, unendlich lange in der Zone auszuharren.

Wenn man zu zweit ist, kann man sich immer wieder wiederbeleben und dadurch das Spiel in der Gaszone verbringen, ohne zu sterben. Letztendlich kann man fernab vom Geschehen gewinnen und geht dabei nicht das Risiko ein, abgeschossen zu werden.

Ein weiteres Problem beiWarzone ist die Möglichkeit, beim Kauf an einer Kaufstation stecken zu bleiben. Sollte man sich einer Station in geduckter Haltung nähern, so besteht die Möglichkeit, dass die aufklappenden Flügel der Kiste über den Kopf des Spielers ausgebreitet werden. Nach Beendigung des Kaufes ist es nicht mehr möglich von der Kiste wegzutreten und man wird ein leichtes Ziel für die Gegner oder das tödliche Giftgas in Call of Duty Warzone.

Ebenso kommt es bei Call of Duty Warzone vor, dass die Animation für das Ausrüsten der Gasmaske das Ausklappen des Fallschirms blockiert und man den Fallschirm nicht mehr öffnen kann. Dies kann zu einem Sturz folgen, welcher den sicheren Tod und damit eine Niederlage beim Battle Royale bedeutet.

Call of Duty Warzone: Activision hält Call of Duty-Fans mit nützlichem Tool auf dem Laufenden

Auf Trello, einer Aufgaben-Verwaltungs-Onlinedienstseite des Unternehmens Atlassian halten Call of Duty-Entwickler Fans des Battle Royale-Shooters auf dem neusten Stand. So kennzeichnen sie Probleme, an welchen sie momentan arbeiten und markieren bereits gelöste Probleme.

+ Auf Trello berichten Mitarbeiter über die neusten Updates von Warzone. © Activision

Dabei teilen die Entwickler die Fehler in Multiplayer-Probleme, Warzone-Probleme und PC Probleme ein. Die Listen der jeweiligen Probleme sind allerdings sehr lang, sodass sich Activision in den nächsten Wochen wohl hinsetzen muss und sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen kann.

Call of Duty Warzone ist seit dem 10.03.2020 kostenlos erhältlich. Ein erster Guide* gibt Anfängern die Chance, sich in dem Battle Royale-Shooter zu behaupten.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de

ld

Rubriklistenbild: © Activision