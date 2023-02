Warzone 2: One-Shot-Sniper – Top-Setups

Von: Janik Boeck

Warzone 2: One-Shot-Sniper wieder da © Activision (Montage)

One-Shot-Sniper sind wieder in Warzone 2. Das sind die besten Setups auf deutsch samt Tuning.

Santa Monica, Kalifornien – Scharfschützengewehre sind in Shootern eine extrem beliebte Waffenklasse. Die Präzisionswaffen sind optimal dafür geeignet, Ziele aus sicherer Distanz auszuschalten und dabei auch noch cool auszusehen. Entsprechend frustriert waren die „Warzone 2“-Fans über die Sniper in ihrem Battle Royale. Die brauchten nämlich mehr als einen Schuss pro Kill und waren damit eher nutzlos. In Season 2 von Warzone 2 gibt es aber endlich wieder One-Shot-Sniper.

ingame.de zeigt die besten Setups für One-Shot-Sniper in Warzone 2 auf deutsch.

In Season 2 von Warzone 2 gibt es insgesamt drei Scharfschützengewehre, die mit einem Schuss killen. Allerdings ist noch keine davon in der Top 10 der „Warzone 2“-Meta in Season 2 angekommen.