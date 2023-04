Warzone 2: Profi verrät, welcher Aufsatz ein „Game Changer“ für alle MPs ist

Von: Philipp Hansen

Warzone 2: Operator © Activision

Profis in Warzone 2 schwören auf den ‚Bruen Pendulum‘-Aufsatz und rüsten alle Maschinenpistolen damit aus. was macht den Geheimtipp so gut?

Hamburg – Die Season 3 hat die Meta Warzone 2 stark verändert. Neue Waffen sind richtig stark und ein Aufsatz soll jetzt den Rückstoß komplett eliminieren. Der Geheimtipp soll jede Maschinenpistole direkt verbessern. Wie schaltet man Bruen Pendulum im Shooter frei und wie sieht ein passendes Setup aus, das Experten in Call of Duty jetzt so überzeugt?

ingame.de zeigt, wie MPs in Warzone 2 keinen Rückstoß mehr haben:

Es ist wieder passiert, auch in der neuen Season 3 von Warzone 2 gibt es einen OP-Aufsatz, der Waffen extrem genau macht. CoD-Profis schwärmen von „absoluter Game Changer“ bis zu „einfach kaputt“. Es geht um den ‚Bruen Pendulum‘-Aufsatz. Doch den gibbt es nur, wenn man eine bestimmte Waffe levelt.