Unbrauchbarer Aufsatz ist in Season 5 plötzlich tödlicher Geheimtipp von Warzone

Von: Philipp Hansen

Teilen

Unbrauchbarer Aufsatz ist in Season 5 plötzlich tödlicher Geheimtipp von Warzone © Activision (Montage)

Es gibt wieder einen OP-Aufsatz, der viel zus tark sein soll in Warzone. Über Nacht soll die ISO Hemlock mehr Schaden in Call of Duty machen.

Hamburg – Season 5 hat die Meta Warzone 2 amtlich verändert. Neue Waffen sind richtig stark, aber eine uralte Waffe ist dank eines bisher unbrauchbaren Aufsatzes über Nacht der „Meta Geheimtipp“. Ein Experte in Call of Duty zeigt sein ISO Hemlock Setup und verrät, warum die alte Knarre jetzt mehr Schaden macht und genauer wird, also keinen Nachteil mehr hat. Ist das ein Bug oder ein enormer Buff?

ingame.de zeigt das neue Setup mit dem starken Aufsatz in CoD:

Die Community scherzt schon, dass Call of Duty die .300 Blackout-Munition im nächsten Update deaktiviert, da es sich um einen versehentlichen Buff gehandelt haben könnte. Denn in den Patch Notes stünde laut CoD-Profi B1inkin nichts von den Verbesserungen. Probiert Sie die neu erstarke ISO Hemlock in Season 5 also recht bald aus, bevor der Nerf-Hammer zuschlägt.