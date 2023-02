Was ist besser? PC oder Konsole? ChatGPT hat einen klaren Favoriten

Von: Peer Schmidt

Symbolbild einer Grafikkarte © Gerhard Leber/Imago

Seit Jahren streiten sich die Communitys von PC und Konsole darüber, welche Plattform die Bessere ist. Nun hat die KI ChatGPT eine Antwort.

Hamburg - Viele Gamer werden sehr emotional, wenn es um die Frage geht, welche Plattform die Beste zum Spielen ist. Konsolen-Fans schwören auf ihre PS5, Xbox Series X oder die Nintendo Switch, während PC-Spieler davon überzeugt sind, dass ihr System unschlagbar ist, wenn es um das Zocken geht. Bei ingame.de hat man nun die Künstliche Intelligenz ChatGPT gefragt, ob PC oder Konsole besser ist. Die Antwort überrascht.

Bei der Frage an ChatGPT wurde gewünscht, dass die Antwort zwar mit Argumenten begründet wird, aber dennoch emotional ausfallen soll. So viele Ausrufezeichen haben wir in einem Artikel lange nicht mehr gesehen.