Wegen COVID-19: Neue Regeln für "Pokémon Go" eingeführt

Eigentlich will "Pokémon Go" die Spieler an die frische Luft locken. Doch in Zeiten von Corona bitten die Entwickler im Haus zu bleiben. Dafür gibt es sogar Regeländerungen.

Neue Updates für "Pokémon Go" sollen das Zuhause-Spielen beliebter machen.

sollen das Zuhause-Spielen beliebter machen. Entwickler Niantic verschiebt einige Events.

Betroffen sind auch "Harry Potter: Wizards Unite" und "Ingress".

Das Coronavirus ist auch in der Games-Branche ein wichtiges Thema. Die wichtigste Spielemesse des Jahres - die E3 - wurde bereits abgesagt. Die Produktion der PS5 und Xbox Series X* könnte auch aufgrund des Virus verzögert werden. Umso wichtiger ist, dass Entwickler und Spieler auf die Gesundheit achten.

"Pokémon Go": Updates erleichtern das Spielen von Zuhause

Dies gilt auch für die Macher des beliebten Mobile Games "Pokémon Go*". Normalerweise gehört zu dem Spiel, sich mit anderen Menschen zu treffen und gemeinsam an der frischen Luft zu spielen. Wegen des Coronavirus sollten Spieler darauf aber für einige Zeit verzichten. Damit sie aber weiter "Pokémon Go"spielen können, hat Entwickler Niantic die Regeln geändert.

Wie das Gaming-Portal Polygon berichtet, erhalte "Pokémon Go" vorzugsweise Updates, die das Spielen alleine bevorzugen. Dazu gehört unter anderem, dass Habitate größer werden. Das heißt: Spieler finden mehr Pokémon von Zuhause aus.

"Pokémon Go"-Events verschoben

Außerdem senkt Niantic die Preise für bestimmte Pakete im In-Game-Shop von "Pokémon Go" um 99 Prozent. Zusätzlich wurden die Inkubatoren zum Ausbrüten der Eier beschleunigt. Spieler können die Pokémon-Eier nun doppelt so schnell ausbrüten. Darüber hinaus können PokéStops nun öfter benutzt werden.

Alle Änderungen sind ab sofort verfügbar und bleiben es auf unbestimmte Zeit. Aufgrund des Coronavirus verschiebt Niantic einige "Pokémon Go"-Events. Zusätzlich hat der Entwickler legendäre Raid-Bosse zur GO-Kampf-Liga* hinzugefügt, damit Trainer zusätzliche Gelegenheiten haben, um Pokémon zu fangen, die normalerweise nur in Raid-Kämpfen erscheinen.

Was passiert mit "Harry Potter: Wizards Unite" und "Ingress"?

Zu Niantic gehören auch die beliebten Mobile Games "Harry Potter: Wizards Unite" und "Ingress". Dazu gibt es ebenfalls Äußerungen des Entwicklers. Bei "Harry Potter: Wizards Unite" gilt: "Unsere Spieler können weiterhin an den Brilliant Events im Spiel teilnehmen, doch bestimmte Events wie der Community Day werden in Gebieten mit höherem COVID-19-Risiko möglicherweise verschoben. Zu den geplanten Live-Events gibt es derzeit keine Updates."

Bei Ingress sollen die geplanten Events stattfinden. In einer offiziellen Meldung heißt es: "Die geplanten Ingress-Eventsfinden statt. Wir empfehlen, Reisen mit angemessener Vorsicht und nach bestem Wissen zu planen. Die Registrierung für die Requiem Anomaly in München und den Lexicon Hexathlon ist ab dem 16. März (PT) möglich. Aufgrund der Empfehlungen des CDC bleibt die Registrierung für Songpa in Südkorea jedoch vorsichtshalber geschlossen. Wir verkünden am 3. April (PT), ob das Event stattfindet oder abgesagt wird. Wir beobachten jedoch die Situation in den 14 anderen Hexathlon-Städten und behalten uns vor, die Events je nach bestehendem Gesundheitsrisiko im entsprechenden Land abzusagen."

anb

