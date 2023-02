Erklärung des Begriffs NPC in Computerspielen und Informationen zum Thema

Von: Peer Schmidt

Teilen

Hogwarts Legacy: Professor Fig © Warner Bros.

In vielen Computerspielen gibt es sogenannten NPCs. Wir erkläern, was der Begriff bedeutet und steigen tiefer in das Thema ein.

Hamburg - Insbesondere bei MMORPGs, aber auch anderen Videospielen sind die sogeannten NPCs nicht mehr wegzudenken. Viele von ihnen sind für das Spielerlebnis von zentraler Bedeutung. Nicht selten kommt es sogar dazu, dass NPCs die Popkultur durch ihren Charakter und ihre Zitate mitbestimmen. Auf ingame.de wird der Begriff NPC (Non-Player Charakter) erklärt und alles zum Thema berichtet.

Auch der Aspekt vom Einsatz Künstlicher Intelligenz bei NPCs und die Auswirkungen für den Spielspaß und die Immersion in das Game werden beleuchtet.