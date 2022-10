World of Warcraft „durchgespielt“: Twitch-Streamerin schafft das fast Unmögliche

Von: Ömer Kayali

Teilen

„World of Warcraft“ ist ein unglaublich umfangreiches Onlinespiel, welches man eigentlich gar nicht durchspielen kann. Einer Spielerin ist das jedoch gelungen.

„World of Warcraft“ ist Ende 2004 erschienen und gilt als großer Meilenstein der Videospiel-Geschichte. Über die Jahre haben die Entwickler von Blizzard zahlreiche Erweiterungen veröffentlicht, die das ohnehin schon riesige Spiel noch größer gemacht haben. „WoW“ hatte Millionen von Gamern in seinen Bann gezogen, und viele von ihnen spielen es noch heute. Es zählt gewissermaßen als Vorreiter für aktuelle beliebte Onlinespiele wie „Fortnite“, die ebenfalls regelmäßig neue Inhalte erhalten. Ein solches Game durchzuspielen, ist eigentlich nicht möglich. Doch ist das einer eifrigen Spielerin kürzlich bei „World of Warcraft“ quasi gelungen.

Twitch-Streamerin erreicht alle Errungenschaften in „World of Warcraft“

Die Twitch-Streamerin „AnnieFuchsia“ spielt seit vielen Jahren „World of Warcraft“. Nun hat sie alle verfügbaren 4.481 Errungenschaften im Spiel erreicht. Diese beinhalten auch alle Erweiterungen. Hier ist ein Clip des Moments, in dem sie das letzte Achievement erhält:

Streamerin hat fast zwei Jahre Spielzeit in „World of Warcraft“ investiert

Auf Twitter fragten einige Nutzer, wie lange sie dafür gebraucht hat, um alle Errungenschaften zu erreichen. „AnnieFuchsia“ erklärte daraufhin, dass sie insgesamt 669 Tage im Spiel verbracht hat – und die Rede ist tatsächlich von reiner Spielzeit. Die Streamerin muss somit mehrere Jahre „World of Warcraft“ gespielt haben. „AnnieFuchsia“ ist nicht die erste Spielerin, die diesen Meilenstein erreicht hat, aber sie gehört damit zu einem sehr kleinen Kreis an „WoW“-Spielern.

„World of Warcraft: Dragonflight“: Nächte Erweiterung erscheint im November

Schon bald können sich die Spieler auf neue Aufgaben stürzen, denn in Kürze erscheint eine weitere Erweiterung. „World of Warcraft: Dragonflight“ wird am 28. November veröffentlicht. und bringt wieder viele neue Inhalte. Unter anderem können Spieler mit einer neuen drachenähnlichen Rasse, den „Dracthyr“, spielen. Außerdem stehen Drachen als Reittiere zur Verfügung.