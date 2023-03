Wütende Fans: Pokémon GO-Spieler laufen Sturm gegen Entwickler

Von: Daniel Neubert

Pokemon GO: Verbuggte Raids und wütende Fans – Niantic in Erklärungsnot © Niantic / ingame.de (Montage)

Pokémon GO war in den letzten Tage von einigen nervigen Fehlern geplagt. Jetzt meldet der Hersteller zu Wort, doch die Fans sind sauer.

San Francisco – In den vergangenen Tagen gab es Ärger unter den Pokémon GO-Spielern. Aufgrund von technischen Problemen konnten Belohnungen nicht eingelöst werden und die Spieler standen mit leeren Händen da. In der Vergangenheit häuften sich im Spiel die Probleme und Fehler sind inzwischen an der Tagesordnung. Jetzt meldete sich Entwickler Niantic an die Pokémon-Fans auf Twitter mit einem Statement, doch offenbar zu spät.

ingame.de erklärt im Artikel, woher der Frust der Pokémon GO-Spieler kommt und was vorgefallen ist.

Es gibt Ärger mit Pokémon GO. Mit der Einführung neuer Spielmodi in den letzten Tagen, wurden viele gravierende Fehler im Spiel deutlich. Die Spieler bemerkten, dass kaum noch Belohnungen ausgeschüttet wurden. Das betraf vor allem auch seltene Gegenstände, sodass Spieler davon ausgingen, dass der Hersteller absichtlich die Erfolgschance für diese Gegenstände reguliert hat.