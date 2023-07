Wutausbruch von Streamer führt zu Polizei-Einsatz – „Das ist schon arg peinlich“

MckyTV ist nicht gerade der ruhigste Streamer Deutschlands. Doch seine Lautstärke wurde dem Influencer zum Verhängnis. Die Nachbarn riefen die Polizei.

Hamburg – MckyTV aka. Michael Doleys streamt seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf Twitch. Der Influencer hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, die MckyTV vor allem auch wegen seiner emotionalen Momente gerne verfolgen. Doch in einem seiner neusten Streams hat der Streamer es möglicherweise ein wenig übertrieben, denn er empörte sich so laut über das Videospiel, dass er streamte, dass sogar die Polizei auf den Plan gerufen wurde.

Vollständiger Name Michael Kevin Christian Doleys Bekannt als MckyTV Geburtstag 26. September Wohnort Hamburg Follower auf Twitch 1,3 Millionen (Stand: Januar 2023) Follower auf YouTube 712.000 (Stand: Januar 2023)

Wutausbruch von Streamer führt zu Polizei-Einsatz – Spiel bringt Streamer auf die Palme

Worum geht es? Nicht alle Games, die auch Twitch gestreamt werden, eignen sich für einen entspannten Abend. Einige Videospiele sind nämlich durchaus in der Lage, die Gemüter zu erhitzen. Das gilt besonders für Games, in denen viel Glück, Geschicklichkeit oder Talent gefragt ist. Doch nicht alle Streamer haben eine so hohe Toleranz und so kann es in den Liveshows einiger deutscher Streamer auch schonmal laut werden, sehr laut sogar.

Das gilt auch für die Streams von MckyTV, den seine Fans auch für seine unterhaltsamen Wutausbrüche lieben. Offenbar überspannte McktyTV jedoch den Bogen etwas, denn sein lautstarkes Schreien sorgte dafür, dass Anwohner oder Nachbarn die Polizei riefen. Scheinbar hielten sie die lauten Schreie aus der Wohnung von MckyTV für Anzeichen von häuslicher Gewalt. Im Stream war von dem Polizeibesuch nicht viel zu sehen, bis plötzlich die Freundin von MckyTV auftauchte und ihm davon berichtetet, dass die Gesetzetshüter soeben an der Tür geklingelt hätten.

So reagiert MckyTV: Im Stream wirkt MckyTV daraufhin etwas erschrocken und auch peinlich berührt. Etwas verunsichert schaut er sich um und fragt: „Ist hier irgendwo das Fenster auf?“ Den unterhaltsamen Clip aus dem Livestream haben wir hier eingebunden.

Wutausbruch von Streamer führt zu Polizei-Einsatz – So reagiert die Community

So reagiert die Community: Die Kommentare unter dem Clip sind auf den sozialen Netzwerken durchwachsen. Während einige Zuschauer die Szenen aus dem Livestream sehr unterhaltsam fanden, finden andere Nutzer die Gesamtsituation eher unangenehm und peinlich.

Ironeagle äußert Skepsis: „Bei Verdacht auf häusliche Gewalt wird jeder in der Wohnung kontrolliert. Niemals gehen die Polizisten, weil eine Person an der Tür behauptet, es wäre alles in Ordnung."

ytdetusch witzelt: „Och man, haben die wirklich MCK's Adresse mit der von Kuchen TV verwechselt."

chrizzlibearizzda1672 schreibt: „Das ist schon arg peinlich."

MckyTV wird von seinen Fans vor allem wegen seiner Ehrlichkeit geschätzt. Vor kurzem regte er sich gemeinsam mit MontanaBlack über die Zustände auf Twtch auf.