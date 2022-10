Xbox-Chef zeigt heimlich die neue Konsole – Das soll die Project Keystone können

Von: Josh Großmann

Xbox-Chef zeigt heimlich die neue Konsole – Das soll die Project Keystone können

Auf Twitter zeigt Xbox-Chef Phil Spencer möglicherweise einen Blick auf die neue Konsole von Microsoft. Wie in einem Suchbild versteckt er „Project Keystone“.

Redmond, Washington – Microsoft arbeitet schon länger an „Project Keystone“ – einer neuen Xbox-Streaming-Konsole. Nun zeigt Xbox-Chef Phil Spencer ein Bild seines Büros auf Twitter, auf dem man möglicherweise einen ersten Blick auf die neue Konsole werfen kann. Spencer ist bekannt dafür, solche Enthüllungen in alltäglichen Videos und Fotos zu verstecken – das Gleiche hat er schon bei der Xbox Series S gemacht. Wie „Project Keystone“ aussieht und was in der neuen Xbox-Konsole stecken soll, wird in diesem Artikel verraten.

Cloud Gaming steckt für viele Videospiel-Enthusiasten noch zu sehr in den Kinderschuhen. Jedoch arbeitet Microsoft schon länger an passenden Lösungen, um Gaming besonders kostengünstig für jedermann verfügbar zu machen. Mit „Project Keystone“ könnte dieses Bestreben wahr werden – denn die Streaming-Box soll gerade mal 100 Euro kosten. Auch der Xbox Game Pass soll mit der neuen Mini-Xbox funktionieren.