Xbox Series X kaufen: Mega-Deal für 399 Euro – Konsole jetzt günstig sichern

Von: Jonas Dirkes

Aktuell befindet sich die Xbox Series X im Angebot. Beim Kauf der Konsole von Microsoft lassen sich mit diesem Deal ganze 100 Euro sparen.

Ratingen – Liegt die Konsole erst einmal im Warenkorb, stellt sich so manches Angebot doch nicht mehr als der angekündigte Mega-Deal heraus. Oft wird für den Verkauf von Microsofts Xbox Series X ein Paket samt Spielen und Zubehör geschnürt, das auf dem Papier zwar ein Angebot sein mag, in der Praxis aber eher einer Resteverwertung gleicht. Aktuell gibt es ihn aber wirklich, den stets gesuchten Knaller-Deal: Die Xbox Series X befindet sich derzeit für unglaubliche 399 Euro im Angebot.

Name des Unternehmens Microsoft Gründung 4. April 1975 Hauptsitz Redmond, Washington CEO Satya Nadella Jahresumsatz 168 Milliarden USD (2021) Gründer Bill Gates, Paul Allen

Xbox Series X kaufen: Konsole 100 Euro günstiger als bei der Konkurrenz

Wo gibt es die Xbox Series X für 399 Euro zu kaufen? Aufmerksam auf das Angebot geworden, sind Adleraugen im Deal-Forum MyDealz. Dort wurde ein Prospekt für den Marktkauf in Ratingen gepostet, das ein „Exklusives Angebot“ im örtlichen Markt bewirbt. Wer in Ratingen vorbeischaut, kann sich die Xbox Series X samt Controller zum Spitzenpreis von nur 399 Euro kaufen. Um sich den Deal zu sichern sind keine Coupons nötig und auch zusätzliches Zubehör oder Spiele müssen nicht erworben werden – hier wird nur die reine Konsole angeboten.

Xbox Series X kaufen: Mega-Deal bietet Konsole für unglaubliche 399 Euro an © Microsoft

Kann man sich die Xbox Series X für 399 Euro auch liefern lassen? Nein, bei dem Angebot von Marktkauf handelt es sich um eine lokale Aktion für den Markt in Ratingen. Interessant ist der Deal also vor allem für Spielerinnen und Spieler, die im Ballungsraum des Ruhrgebiets leben. Ein kleiner Trip nach Ratingen kann sich dann durchaus lohnen, immerhin spart man bei dem Xbox-Deal saftige 100 Euro im Vergleich zu normalen Angeboten der Konsole.

Wie lange gilt die Xbox-Aktion? Laut Prospekt wird die Xbox-Aktion vom 20. März 2023 bis zum kommenden Sonntag, also dem 26. März 2023, gültig sein. Realistischer ist allerdings, dass die Xbox Series X im Marktkauf Ratingen verkauft wird, solange der Vorrat reicht. Wer also am Deal interessiert ist, sollte nicht lange zögern und dem Markt einen Besuch abstatten. Bei Verfügbarkeitsbedenken kann sich ein kurzer Anruf beim Marktkauf Ratingen lohnen.