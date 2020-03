PS5 vs. Xbox Series X: Welche Konsole hat mehr Leistung?

Next-Gen-Konsolen im direkten Vergleich

Es gibt neue Informationen zur PS5 und Xbox Series X. Die beiden Konsolen haben enorme Power. Trotzdem ist eine der beiden der klare Gewinner im Hardware-Bereich.

Details zur Hardware von PS5* und Xbox Series X bekanntgegeben.

von PS5* und bekanntgegeben. Gegenüberstellung zeigt direkten Vergleich der Konsolen.

der Sony und Microsoft bringen ihre Next-Gen-Konsolen Ende 2020 auf den Markt. Hamburg – Erstmalig lassen sich die PS5 und Xbox Series X in einem direkten Hardware-Vergleich gegenüberstellen. Die Spezifikationen der Microsoft-Konsole sind schon seit einiger Zeit bekannt. Nachdem Sony am 18. März nachzog und erste technische Details ihres neuen Flagschiffs präsentierte, steht nun fest, welche der beiden Konsolen mehr Leistung unter der Haube hat. Im folgenden Artikel kann man aus der Tabelle alle Einzelheiten zu PS5 und Xbox Series X ablesen. – Erstmalig lassen sich dieundin einem direktengegenüberstellen. Die Spezifikationen dersind schon seit einiger Zeit bekannt. Nachdemam 18. März nachzog und erste technische Details ihres neuen Flagschiffs präsentierte, steht nun fest, welche der beidenmehrunter der Haube hat. Im folgenden Artikel kann man aus der Tabelle alle Einzelheiten zuundablesen.

PS5 und Xbox Series X – Sony und Microsoft geben Details zur Leistung der Konsolen bekannt

In den letzten Monaten hielt Microsoft Fans der neuen Xbox Series X mit regelmäßigen Informationen zu Aussehen und allen wichtigen Hardware-Details bei Stange. Das Konkurrenzunternehmen Sony hat sich bisher mit den Daten zur PS5 stark zurückgehalten. In einem Livestream* und über den offiziellen PlayStation Blog wurden nun allerdings mehrere Informationen zur Leistung der PS5 an die breite Masse herangetragen. Dadurch sind mittlerweile bereits einige Daten der beiden Konsolengiganten bekannt. In einem direkten Vergleich ist es nun endlich möglich, die PS5 und die Xbox Series X miteinander zu vergleichen.

+ Das sind die Spezifikationen der Xbox Series X und PS5 im direkten Vergleich. © Microsoft/Sony/Let's Go Digital

Dazu wird in der Tabelle über die Hardware der Konsolen nicht nur der direkte Vergleich gezogen, sondern die Vorgänger derPS5 und der Xbox Series X, also die PS4 und Xbox One X, auch gleich aufgelistet. Beide Die beiden Konkurrenzunternehmen bewerben ihre Konsolen bereits seit einiger Zeit heftig. So werden auf Twitter, Facebook und Instagram immer wieder kleine Ausschnitte zu den Details der Konsolen veröffentlicht.

So kann man nicht nur den Vergleich zur Konkurrenz ziehen, vielmehr auch den Vergleich zu seiner jetzigen Konsole beachten, für den Fall, dass man gegen Ende des Jahres aufrüsten möchte.

PS5 vs. Xbox Series X: Konsolen von Sony und Microsoft im direkten Hardware-Vergleich

PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X Xbox One X CPU 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable frequency) 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz 8x Cores @ 3.8GHz 8x Cores @ 2.3 GHz Custom Jaguar CPU GPU 10.28 teraflops 36 CUs @ 2.23GHz (variable frequency) Custom RDNA 2 1.84 teraflops 18 CUs @ 800MHz Custom GCN 12 teraflops 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 6 TFLOPS 40 CUs @ 1.172 GHz Custom GCN + Polaris Speicher 16GB GDDR6 8GB GDDR5 16 GB GDDR6 12 GB GDDR5 Speicherbandbreite 448GB/s 176GB/s 10GB @ 560 GB/s 6GB @ 336 GB/s 326 GB/s Interner Speicher 825GB Custom SSD 500GB HDD 1TB Custom NVMe SSD 1TB HDD IO Throughput Raw: 5.5GB pro Sekunde Compressed: Typical 8-9GB per-second Around 50-100MB/s Raw: 2.4 GB/s Compressed: 4.8 GB/s 120 MB/s Erweiterter Speicher NVMe SSD Slot Replaceable internal HDD 1 TB Expansion Card Identical performance to internal storage Nicht angegeben Externer Speicher USB HDD Support USB HDD Support USB 3.2 External HDD USB 3.2 External HDD Optisches Laufwerk 4K UHD Blu-ray Drive Blu-ray Drive 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray

Innerhalb dieses Vergleiches gibt es, was die Hardware betrifft, einen klaren Sieger. Die Xbox Series X besitzt eindeutig mehr Leistung als die PS5. Doch dies ist nur ein kurzweiliger Sieg. Im Endeffekt spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle bei der Entscheidung, welche Konsole im Durchschnitt die bessere Spiele-Plattform abgibt. So sind beispielsweise der Preis und Exklusivtitel für PS5 und Xbox Series X ein großer Faktor, der in die Kaufentscheidung mit hineinspielt.

PS5 und Xbox Series X: Microsoft verrät versehentlich Releasedatum – Sony bleibt vage

Laut Angaben von Microsoft und Sony sollen beide Konsolen gegen Ende des Jahres 2020 erscheinen. Für wenige Minuten fand sich auf der offiziellen Seite zur Microsoft-Konsole sogar ein genaues Relesedatum der Xbox Series X, das jedoch binnen kürzester Zeit wieder entfernt wurde. Auch wenn derzeit das Coronavirus heftige Einschläge in verschiedenen Produktionsketten verursacht und Grund für die Absage von diversen Veranstaltungen* ist, sollen die PlayStation 5 und die Xbox Series X trotzdem rechtzeitig lieferbar sein. Eine Verzögerung durch das Coronavirus wurde auf keine der beiden Seiten verkündet. Es kann also mit neuen Konsolen unterm Weihnachtsbaum gerechnet werden.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de

ld

Rubriklistenbild: © Let's Go Digital / Microsoft