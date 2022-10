xRohat löscht versehentlich Lieblingsspiel – Zuschauer sind voller Schadenfreude

Von: Daniel Neubert

Twitch: Top 11 der Streamer:innen mit enormem Wachstum – xRohat © Instagram: rohatce

xRohat ist einer von Deutschlands größten Twitch-Streamern. Doch Multitasking ist offenbar nicht seine Stärke, was ganz zur Freude seiner Zuschauer wurde.

Hamburg – Der deutsche Twitch-Streamer xRohat wurde im vergangenen Jahr durch sein Roleplay in GTA Online sehr bekannt. Der Twitch-Star rückte zudem durch seine Streams mit MontanaBlack in den Fokus einer breiteren Aufmerksamkeit, bis MontanaBlack der GTA-Rollenspiel-Szene den Rücken kehrte. xRohat ist jedoch weiter auf Erfolgskurs und streamt aktuell, wie die meisten bekannten deutschen Streamer, das neue FIFA 23 von EA. Dabei passierte dem Streamer ein Missgeschick, das seine Fans so sehr feierten, dass sie es in einem Clip für die Ewigkeit festhalten mussten.

ingame.de verrät, was dem Streamer passierte und wie seine Fans darauf reagierten.

Multitasking ist nicht seine Stärke: Dem Streamer xRohat ist in seinem Stream ein kleines Missgeschick passiert, sehr zur Belustigung seiner Zuschauer.