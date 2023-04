Zombie-Actionspiel in Deutschland nicht uncut – Dead Island 2 erscheint zensiert

Von: Joost Rademacher

Zombie-Actionspiel in Deutschland nicht uncut – Dead Island 2 erscheint zensiert © Deep Silver / Dambuster Studios

Dead Island 2 erscheint in Deutschland mit einer Freigabe ab 18, aber nicht ohne Schnitte. Ein Feature wird bei Release nicht vorhanden sein.

Nottingham, England – Deutschland ist mit der Alterskontrolle und Zensur von Videospielen bei weitem nicht mehr so streng, wie noch vor 15 Jahren. Trotzdem kommt es noch vor, dass die USK ein Spiel nicht ohne ein paar Schnitte durchwinkt. So jetzt auch bei Dead Island 2. Das Zombie-Actionspiel wird in Deutschland erscheinen, aber nicht ohne ein paar Abstriche.

Welches Feature in Dead Island 2 für Deutschland geschnitten wurde, lesen Sie hier.

Die USK hat der ungeschnittenen Version von Dead Island 2 keine Freigabe gegeben – auch nicht ab 18. Wie schnittberichte.com erläutert, lag das Spiel der USK schon im August 2022 vor, damals hätte eine jugendgefährdende Wirkung aber nicht ausgeschlossen werden können.