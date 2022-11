Auf die Token, fertig, los!

+ © EA FIFA 23: World Cup Tausch – So funktionieren die Token zum WM-Event © EA

In FIFA 23 kann man mit den World Cup Swaps ordentlich Belohnungen einstreichen. Wir verraten, die der Tausch beim WM-Event funktioniert.

Vancouver, Kanada – In FIFA 23 dreht sich alles um die Fußball-WM in Katar. Dazu hat EA neue Inhalte ins Spiel gebracht und verspricht etliche kostenlose Belohnungen. Darunter sind auch die neuen World Cup Swaps, mit denen man ganz leicht und kostenlos absolute Top-Spieler in sein Team aufnehmen kann. Wir verraten, wie die World Cup Swaps in FIFA 23 funktionieren, und wie man seine Tausch-Token am besten ausgibt.

ingame.de erklärt die World Cup Swaps in FIFA 23 und wie man seine Tausch-Token am besten ausgibt.

Mit den World Cup Swaps bringt EA eine belibete Mechanik für Free-2-Play-Spieler in FIFA 23. Ähnlich wie bei den Icon Swaps, kann man mit den World Cup Swaps permanent Top-Spieler freischalten, ohne sich auf sein Glück verlassen zu müssen. Durch das Event zur Weltmeisterschaft kann man sich ganz leicht eine Ikone kaufen, die sonst schnell mehrere tausend Euro kosten kann.