Der Garten von Barbara & Rüdiger Ellger

Der Garten von Barbara & Rüdiger Ellger.

„...Mein Mann und ich wohnen in Schöneck-Kilianstädten. Wir sind beide Rentner und widmen uns mit Hingabe unserer grünen Oase. Wir haben diesen Garten 2011 (also vor ca. 12 Jahren) übernommen und fast nichts ist so geblieben, wie es damals war. Jahr für Jahr verwirklichten wir verschiedene Projekte:

ein großes Holzdeck als Terrasse (teilweise auf Foto 011 zu sehen),

ein gemauertes quadratisches Teichbecken direkt am Holzdeck mit Fischbesatz (Foto 001),

zwei bestehende große Hochbeete aus Beton mit Holz verkleidet (Foto 002 und 006),

Gartenhaus aus Holz für Gartengeräte und –Möbel (teilweise auf Foto 012 zu sehen),

großes Insektenhotel mit Dachbegrünung, das sehr gut von Wildbienen und anderen Insekten angenommen wird (Foto 015),

„Philosophenbank“, auf der man wunderbar den Blick in den Garten genießen kann (Foto 005).

Das ist nur ein Teil der realisierten Projekte, aber leider kann ich auf 15 Fotos nicht alles zeigen.

Unser Garten ist sehr vielseitig und natürlich naturnah angelegt. Besonders Rosen, Hostas (Foto 007), Sempervivum (kleine Auswahl auf Foto 013) und Topf-Kamelien haben es mir angetan. Er ist bewusst nicht zu gepflegt und bietet daher auch vielen Kleintieren wie Igel, Mäusen und selbstverständlich Vögeln Nahrung. Auch unser Kater Theo fühlt sich sehr wohl im Garten uns nutzt das Hochbeet gerne für ein Nickerchen (Foto 006).

So, jetzt bin ich gespannt, was aus unserer Bewerbung wird!“, schreibt Barbara Ellger.