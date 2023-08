Der Garten von Familie Granzer aus Seligenstadt

Der Garten von Familie Granzer aus Seligenstadt. Weitere Informationen zu unserer Fotoaktion finden Sie auf unserer Themenseite.

„...was für ein toller Wettbewerb.

Natürlich machen wir hierbei als Familie - Pia(10), Dennis(14) sowie Mama Ulrike und Papa Stefan- sehr gerne mit.

Speziell unsere Mama ist begeisterte Gartenliebhaberin mit den Lieblingsfarben rot und gelb..... :). Unser Fisch Gunar und sowie unsere schöne Göttin sind immer wieder ein Hingucker.

Auch erfreuen wir uns gerade jetzt an der schönen Farbenpracht in manch Gärten in und um in Seligenstadt...“, schreibt Ulrike Granzer