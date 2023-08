Der Garten von Familie Moller aus Offenbach

Der Garten von Familie Moller aus Offenbach. Weitere Informationen zu unserer Fotoaktion finden Sie auf unserer Themenseite.

„...Liebe Gartenfreunde,

uns liegt naturnahes und nachhaltiges Gärtnern am Herzen.

Unser Garten liegt in der Stadt und trotzt als versteckte Oase Verkehr und der zunehmenden Verdichtung. Wir möchten mit unserem Garten zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen sowie Habitat für viele Spezies schaffen. Anfangs erschien es uns überwältigend, dies allein und ohne Fachwissen auf einer so großen Fläche zu realisieren. Mittlerweile hat uns aber die Leidenschaft gepackt und wir freuen uns auf die noch vielen anstehenden Projekte!

Den Altbestand unseres Gartens mit vielen Obstbäumen und Büschen haben wir erhalten. Zudem pflanze ich stetig mehr insektenfreundliche sowie trockenheitsresistente Pflanzen, Stauden und einheimische Wildkräuter. Seitdem können wir einen starken Anstieg von z.B. Bienen-, Hummel- und Schmetterlingspopulationen verzeichnen. Durch die dichte Bepflanzung haben wir ein angenehmes Mikroklima und bieten vielen Tieren zu jeder Jahreszeit Nahrung und Lebensräume.

Unsere Flächen und Wege sind unversiegelt und wir verwenden möglichst gebrauchte Materialien für neue Gestaltungselemente. Vieles davon haben wir geschenkt bekommen, so z.B. alte Pflastersteine, die wir bei Freunden ausgegraben und dann bei uns im Garten zu neuen Wegen und Plätzen verbaut haben. Wir verwenden möglichst viel wieder, so wie Rückschnitt und Laub, welches zum Mulchen genommen und Kompostieren gelagert wird oder den Tieren in unberührten Ecken des Gartens zusammen mit Totholz als Unterschlupf dient.

Wir haben u.a. begrünte Mauern und Wände sowie diverse Wasserstellen für Insekten und Vögel. Jeden Monat blüht etwas im Garten, auch im Winter. Der Weiher bietet vielen Tierarten einen wichtigen Lebensraum und wird gerne von Wildenten und Vögeln angeflogen...“, schreibt Kerstin Moller.