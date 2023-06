Der Garten von Harald Weber aus Dreieich.

Der Garten von Herrn Harald Weber aus Dreieich. Weitere Informationen zu unserer Fotoaktion finden Sie auf unserer Themenseite.

Im Mittelpunkt unseres Gartens steht ein ca. 30 Meter hoher Mammutbaum. Um ihn herum gruppieren sich Ahorn, Birke, Feldahorn, Nadelbäume, Lorbeerhecken, Flieder. Ein Mini-Teich, ein Bauerngarten, Korkenzieherhasel,ein Salathochbeet, Kräuterbeete und Rosen, Rosen, Rosen. Alte Edelrosen, ein Rosenbogen, armdicke Rosenstämme, viele Sorten Wildrosen, Sylter Rosen, Pfingstrosen…

Alles durchsetzt mit vielen anderen, oft wilden Arten, von denen wir nicht wissen, wo sie hergekommen sind: Mohn, Damaszener Schwarzkümmel, Nachtviole, Weidenröschen, Kleiner Wiesenknopf, Moschus und wilde Malve, Wilde Möhre, Storchschnabel, Kohl Gänsedistel, Waldvergissmeinnicht, Balkan Windröschen, Bärlauch und Waldmeister. März Veilchen, Akeleien, Asiatische Kermesbeere. Und ein seltenes Exemplar: ein Nickender Milchstern.

Ein Paradies für Wildbienen, Schmetterlinge und Taubenschwänzchen. Wir haben viele Vogelarten, Waldmäuse mit riesengroßen Ohren und ab und zu ein Eichhörnchen.

Auch der vordere Hof gehört zum Garten mit seinen ganz eigen gestalteten Ecken: Unsere „Löschfahrradecke“, ein knallrotes, altes bepflanztes Fahrrad, den kleinen „Schattenpark“ unter der Magnolie und der Kastanie, einen bunten Hauseingang. Hinterm Haus mit Blick auf den Garten gibt es eine Terrasse mit immergrünen Kübelpflanzen. An den Terrassenpfeilern wachsen unsere Tomaten. Und wir haben einen extra Schattensitzplatz, wenn es auf der Terrasse einfach zu heiß wird.

Es ist ein wilder Garten, in dem es im Frühjahr und Sommer täglich Neues zu entdecken gibt.

Im Trockensommer des letzten Jahres haben wir Rasen und Bodendecker verloren. Wir haben die Rasenfläche verkleinert, den Rasen mit Klee durchsetzt und mähen mit einem Handmäher, seltener und nicht mehr so niedrig. Wir haben trockenheitsresistente Pflanzen wie Wildrosen und Strandhafer gepflanzt. Und können inzwischen 3400 l Regenwasser speichern.

Der Garten ist außerdem Hunde geeignet. Was eine Weile in Ruhe wachsen soll oder was wir essen wollen, ist mit niedrigem Staketenzaun umfasst, der inzwischen zu einem typischen Merkmal unseres Gartens geworden ist.